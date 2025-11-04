عاهل الأردن يدعو للالتزام باتفاق غزة ودعم أمن سوريا وسيادتها

دعا عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، إلى ضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما وسيادة أراضيهما.

جاء ذلك في تصريحات له خلال استقباله وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية إيفيت كوبر، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وذكر البيان أن اللقاء بحث "العلاقات المتينة بين الأردن وبريطانيا، وسبل تعزيز التعاون في عدة مجالات، لا سيما التجارة والصناعة والدفاع".

وأكد الملك عبد الله على "ضرورة ضمان الالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وتكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية".

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار، عامين من الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 68 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، وألحقت أضرارا بنحو 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع، بخسائر أولية بلغت 70 مليار دولار.

وحذر عاهل الأردن من "خطورة التصعيد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

وأكد الملك على "أهمية جهود بريطانيا لاستعادة التهدئة وتحقيق السلام في المنطقة".

وشهدت الضفة، بالتزامن مع حرب الإبادة بغزة منذ 8 أكتوبر 2023، تصعيدا إسرائيليا من الجيش والمستوطنين، أسفر عن استشهاد 1065 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

وأعرب الملك عبد الله عن "تقديره لقرار اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية في سبتمبر الماضي".

ولفت إلى "ضرورة دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادة أراضيهما".

وفي 8 ديسمبر 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، منها 53 عاما من حكم أسرة الأسد.​​​​​​​ فيما شنت إسرائيل عدوانا على لبنان في أكتوبر 2023 تحوّل في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة أسفرت عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم التوصل في نوفمبر 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، إلا أن الأخيرة خرقته أكثر من 4500 مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وفي تحد للاتفاق، لا تزال إسرائيل تحتل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.