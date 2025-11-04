القسام: دخول المعدات وطواقم من الكتائب داخل الخط الأصفر ساهم في سرعة انتشال الجثث والعثور على العديد منها

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها عثرت، اليوم الثلاثاء، على جثة أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي القتلى شرق حي الشجاعية خلال عمليات البحث والحفر المتواصلة داخل ما يسمى "الخط الأصفر"، وجارِ ترتيب إجراءات تسليمها للاحتلال.

وقالت القسام، في تغريدة اليوم أوردتها وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، إن "دخول المعدات الهندسية ومرافقة طواقم من الكتائب للصليب الأحمر في عمليات البحث عن الجثامين داخل "الخط الأصفر" ساهم بشكلٍ كبير في سرعة انتشال الجثث، وأدى إلى العثور على العديد منها".

وسلّمت كتائب القسام، أول أمس الأحد، جثث 3 إسرائيليين، بعد العثور عليها.

تأتي هذه الخطوة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.