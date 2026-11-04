منتخب مصر يهيمن على جوائز الأفضل في كأس الخليج للناشئين

فرض لاعبو منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 حضورهم على جوائز الأفضل في بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا، التي أسدل الستار على منافساتها اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، بتتويج الفراعنة باللقب.

وحصد قائد المنتخب المصري أحمد صفوت جائزة أفضل لاعب في البطولة، المقدرة قيمتها المالية بـ20 ألف ريال قطري، بعدما قدم مستويات مميزة خلال المنافسات.

واقتسم الثنائي المصري محمد جمال وخالد مختار جائزة هداف البطولة، بعدما سجل كل منهما 5 أهداف، فيما ذهبت جائزة أفضل حارس مرمى إلى جوشواه يان، حارس منتخب الإمارات، وقيمتها 20 ألف ريال قطري.

وكان منتخب مصر قد تُوج بلقب البطولة عقب فوزه على نظيره الإماراتي بنتيجة 3-1، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويشارك المنتخب المصري، بقيادة مديره الفني حسين عبد اللطيف، في البطولة بدعوة خاصة، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 19 نوفمبر الجاري حتى 13 ديسمبر المقبل.

وأوقعت قرعة المونديال منتخب مصر في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات قطر واليونان وبنما.

وشهدت النسخة الحالية من كأس الخليج للناشئين مشاركة 10 منتخبات، من بينها أربعة منتخبات تأهلت إلى نهائيات كأس العالم، وهي قطر والسعودية والصين، وصيف كأس آسيا للناشئين، إلى جانب المنتخب الرابع وفقًا لنظام التأهل للبطولة.