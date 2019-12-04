بلومبرج: لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي تصدق على تقرير عزل ترامب

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صدقت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي مساء الثلاثاء، على تقرير عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.