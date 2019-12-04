 بلومبرج: لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي تصدق على تقرير عزل ترامب - بوابة الشروق
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بلومبرج: لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي تصدق على تقرير عزل ترامب

ترامب ونائبه مايك بنس ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
ترامب ونائبه مايك بنس ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 4 ديسمبر 2019 - 2:02 ص | آخر تحديث : الأربعاء 4 ديسمبر 2019 - 2:02 ص

صدقت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي مساء الثلاثاء، على تقرير عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.


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