بلومبرج: لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي تصدق على تقرير عزل ترامب

لخلافات بينهم على مبلغ بيع «توك توك».. شابان يلقيان بصديقهما من الدور الخامس في سوهاج

نشرها على «فيسبوك».. ضبط طالب زور فيديوهات تضمن ألفاظ مخلة لـ4 معلمين بسوهاج

إنقاذ شخص قفز في النيل من أعلى كوبري 15 مايو

قتلاه بعد تعاطيهم للمخدرات.. تفاصيل العثور على جثة شاب في جرجا بسوهاج