الحكم على وزير مالية نمساوي أسبق بالسجن ثمانية أعوام

قضت محكمة في النمسا بسجن وزير المالية الأسبق، كارل-هاينتس جراسر، لمدة ثمانية أعوام بتهمة التحايل المالي.



واتهم الادعاء العام الرجل البالغ من العمر 51 عاما بإعطاء مستثمر خاص نصيحة حاسمة بشأن سعر الشراء الضروري من أجل التفوق على منافس في إطار صفقة لبيع 60 ألف شقة مخصصة لموظفي الدولة في عام 2004. وفي مقابل هذه النصيحة، حصل المتهم على نحو 6ر9 مليون يورو - ما يعادل واحد في المئة من سعر الشراء البالغ 961 مليون يورو .



وكان جراسر يشغل منصبه خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2007.



كما حُكم على آخرين من بين إجمالي 14 متهما في القضية بالسجن لسنوات طويلة.



ومن المتوقع أن يستأنف الدفاع الحكم الذي أصدرته محكمة ابتدائية في فيينا.