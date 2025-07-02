وزير الإسكان: الزيادة السكانية دفعت الدولة للتوسع في مجتمعات عمرانية جديدة

الشربيني: مصر تستقبل 1.5 مليون نسمة سنويًّا.. و14 مليون زيادة خلال عقد

توسع عمراني مخطط لمنع تكرار أزمات النمو العشوائي

الزحف العشوائي على الأراضي الزراعية قلّص الرقعة الخضراء وأثر على الناتج القومي

الدولة تنفذ خطة تنمية عمرانية متكاملة منذ 2014 لمواجهة الزيادة السكانية والعشوائيات

هدفنا حل مستدام لتفادي عودة المناطق غير الآمنة

جهود الدولة تجاوزت القضاء على العشوائيات إلى تحسين جودة الحياة

قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الزيادة السكانية تمثل عقبة أساسية وتدفع الدولة نحو التوسع في مجتمعات عمرانية جديدة لاستيعاب هذه الزيادة.

وأضاف في مقابلة مُسجلة أجراها مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء dmc» عبر شاشة «dmc»، وعُرضت مساء الأربعاء، أن معدل الزيادة السكانية سنويًّا يتراوح 1-1.5 مليون نسمة، موضحًا أن عدد السكان زاد خلال آخر عشر سنوات نحو 14 مليون نسمة.

وأوضح أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لاستيعاب هذه الزيادة بشكل منضبط على المستوى التخطيطي في مجتمعات عمرانية حقيقية منعًا لظهور مشكلات ظلت تعاني منها الدولة ومن تراكماتها على مدار سنوات طويلة.

ونوه بأن الدولة واجهت منذ الثمانينات مشكلة كبيرة فيما يخص الزحف على الأراضي الزراعية بشكل عشوائي، مؤكدا أنه كان هناك نمو عشوائي وصفه بالفج على حساب الرقعة الزراعية في القرى، ما أفقد الدولة عددًا كبيرًا من مساحات هذه الأراضي، ما أثر سلبًا على الناتج القومي ويحمل على الدولة عبء الاستيراد.

ولفت إلى أن هناك مشكلة أخرى تكمن في أنه في حال عدم وجود حل حقيقي لاستيعاب الزيادة السكانية تظهر التجمعات غير الآمنة وغير المخططة، والتي عانت منها الدولة سابقًا قبل أن تقتحم هذه المشكلة وتتعامل معها.

وأفاد بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر منذ 2014 توجيهات واضحة بأن يكون هناك مخطط تنمية عمرانية متكامل، يمثل القضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة وغير المخططة أحد المحاور الرئيسية له، حتى تغلبت الدولة عليها.

وأكد أن جهود الدولة لم تتوقف عند مجرد القضاء على هذه المناطق، لكن جرى العمل على إرساء جودة الحياة بشكل كبير، موضحًا أن الدولة عملت أن يكون الحل مستدامًا منعًا لتجدد المشكلة مرة أخرى.



