علماء يرجحون: أوميكرون منتشر منذ أكثر من عام وانتقل من الحيوانات للبشر

يحاول العلماء اكتشاف المزيد من المعلومات عن متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، الذي حُدد حديثا، حيث رجح بعضهم أنه ربما يكون تطور في أنواع حيوانية من المحتمل أن تكون قوارض، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

ووفقا لتقرير نشره موقع "Science"، يعتقد العلماء أنه ربما يكون حيوان ما التقط فيروس "سارس-كوف-2"، في منتصف عام 2020 تقريبا، وبعد تراكم العديد من الطفرات في الحيوان، كان الفيروس المعدل مستعدا للانتقال إلى البشر.

ويقول كريستيان أندرسن، اختصاصي المناعة في معهد "سكريبس للأبحاث"، إن أحد الأدلة الرئيسية التي تدعم هذه النظرية هو أن "أوميكرون" تشعب عن المتحورات الأخرى لكوفيد-19.

• إصابة القوارض

بينما يقول روبرت غاري، أستاذ علم الأحياء الدقيقة والمناعة في كلية الطب في "تولين"، إن أوميكرون يحمل 7 طفرات من شأنها أن تسمح للمتحور بإصابة القوارض، مثل الفئران والجرذان، وأضاف أنه ما يزال من غير الواضح ما إذا كان أوميكرون ظهر في حيوان أو مضيف بشري.

ويرى مايك ووروبي، عالم الأحياء التطورية في جامعة "أريزونا"، أن جينوم أوميكرون مختلف بشكل كبير.

ولكن في هذه المرحلة، يشتبه ووروبي في أن أوميكرون تطور لدى إنسان يعاني من نقص المناعة، وليس في حيوان.

• منتشر منذ عام ولم يلاحظه أحد

في حين يدعم علماء آخرون نظرية أنه قد يصاب الشخص الذي يعاني من نقص المناعة بكوفيد-19، ولكنه يصاب بعدوى مزمنة، لا يستطيع فيها تخليص جسمه من الفيروس؛ ومع استمرارها في التكاثر، التقطت العديد من الطفرات. وتشير الدلائل إلى أن متحور ألفا ربما يكون اكتسب طفرات بهذه الطريقة، لكن هذا لم يتأكد بعد بالنسبة لأوميكرون.

وإذا لم يظهر في أي حيوان أو شخص يعاني من نقص المناعة، فقد يكون أوميكرون ظهر لأول مرة في مجتمع يعاني من ضعف في المراقبة الفيروسية، ما يعني أنه قد يكون انتشر وتطور، دون أن يلاحظه أحد، لمدة تزيد عن عام.

• لم يحدث في جنوب إفريقيا

ونقل الموقع عن كريستيان دروستن، عالم الفيروسات في مستشفى جامعة "شاريتيه" في برلين، قوله "أفترض أن هذا لم يحدث في جنوب إفريقيا، حيث يحدث الكثير من التسلسل، ولكن في مكان آخر خلال موجة الشتاء".

وقال عالم الأحياء التطورية أندرو رامبو، من جامعة "إدنبرة"، إنه لكي يكون هذا صحيحا، يجب أن يكون السكان المصابون معزولين للغاية، بحيث لا ينتشر أوميكرون كثيرا خارج صفوفه.

وأضاف: "لست متأكدا من وجود أي مكان في العالم معزول بما يكفي لنقل هذا النوع من الفيروسات لتلك المدة الزمنية دون ظهوره في أماكن مختلفة".

• أكثر عدوى

وتشير الدراسات الأولية حتى الآن إلى أن السلالة الجديدة "أوميكرون" أكثر عدوى من السلالات الأخرى.

وبحسب الدراسة، فإن احتمال الإصابة المتكررة بسلالة "أوميكرون" أعلى بـ3 مرات من السلالات الأخرى، بحسب وكالة "فرانس برس" التي أشارت إلى علماء من جمهورية جنوب إفريقيا.

وفي وقت سابق، قررت منظمة الصحة العالمية، عقب اجتماع طارئ، تصنيف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في جنوب إفريقيا مؤخراً، على أنها "مقلقة".

وأعرب رئيس الجمعية الطبية العالمية، فرانك أولريش مونتغومري، عن قلقه من أن "أوميكرون" قد يصبح خطيرا جدا كفيروس "إيبولا"، ومعديا مثل متحور "دلتا".

وتم الكشف عن إصابات بالسلالة الجديدة "أوميكرون"، في بلجيكا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وكندا وهولندا وأستراليا وبريطانيا، وكذلك في هونج كونج وبوتسوانا، بالإضافة لإسرائيل.