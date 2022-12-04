السيسي يوصى الطلبة المتقدمين لاختبارات أكاديمية الشرطة بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة

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تفقد الرئيس عبـد الفتـاح السيسـي، صـباح اليـوم، مقر أكاديمية الشـرطة كما حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس يوصى الطلبة والطالبات المتقدمين بأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر باعتبارهم جزءا أصيلا من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف الالتحاق بوزارة الداخلية.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس أوصى الطلبة المتقدمين لاختبارات أكاديمية الشرطة بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة ومواصلة الإطلاع بانتظام ليشكلوا حائط صد منيع بجانب أشقائهم في الكليات والمعاهد العسكرية وكذلك في الجامعات والمعاهد المدنية ضد كل التحديات التي تشاهدها الدولة المصرية.