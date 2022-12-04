يستعد الفنان ومصمم الاستعراضات الإسباني، داني بانولو، لتقديم عمل استعراضي يهدف إلى الإشادة بثراء التراث المعماري الذي تركه لنا المهندس المعماري المصري حسن فتحي.

ومن المقرر تقديم العرض في 12 ديسمبر المقبل، تحت عنوان "معمار فن الباليه"، وهو بمثابة رحلة تأخذنا إلى جوهر الثقافة المصرية، بالتعاون بين القسم الثقافي بالسفارة الإسبانية، والمتحف القومي للحضارة المصرية.

ووفقا لبيان صادر عن السفارة الإسبانية بالقاهرة، اليوم الأحد، سوف يشارك في العرض فنانين مصريين ذائعي الصيت مثل الفنانة الاستعراضية إيمي سلطان، ومحمد السيد، وكذلك فنانين إسبان مثل ألكسندر بيكوك، ومن شباب الفنانين المصريين، سوف يشارك كل من حسام الدين أحمد وإبراهيم دسوقي ويوسف عبدالمجيد، وعلي عشماوي وإسلام عربي وعصام خالد.

سيتم تقديم هذا العرض على أساس تصميم رقصات تنتمي لفن "باليه الحضري" بهدف التعبير من خلال الاستعراض عن رؤية المهندس المعماري المصري المتميز حسن فتحي (1900-1989)، رائد تطبيق الأساليب الحديثة في البناء باستخدام المواد التقليدية، والذي كانت لأعماله تأثير عالمي منقطع النظير، كما تأثر به العديد من المهندسين المعماريين الإسبان.

جاءت فكرة العرض بعد تقديم كتاب حسن فتحي بعنوان "ضد التيار"، ذلك الكتاب الذي قام بتنسيق إصداره كاتب المقالات والكاتب والمدير الثقافي خوسيه تونو مارتينيث، ونشرته مؤسسة "البيت العربي" في مدريد.

تأثر داني بانولو بالنزعة الإنسانية البارزة في هذا العمل، وكذلك بالمسيرة المهنية المذهلة لحسن فتحي، مما دفعه إلى القدوم خصيصا من إسبانيا من أجل الإشادة -من خلال عروضه الفنية- بهذا المهندس المعماري الرائد.

في هذا السياق، تم تسليط الضوء على العلاقة الفنية والمهنية المتميزة التي تربط فرقة داني بانولو الإسبانية بمصر منذ عام 2007، وذلك حينما قدم استعراضا بعنوان "رقصات عكس المألوف" Desordances في دار الأوبرا بالقاهرة، ليجمع لأول مرة على خشبة المسرح مؤديين لفن الرقص الحضري "فن رقص المدن" من إسبانيا ومصر.

حقق العرض آنذاك نجاحًا كبيرًا، لدرجة أنه تم لاحقا عرضه في إطار جولة بعدة مدن إسبانية، وكان عرض الحفل الافتتاحي لمقر مؤسسة "البيت العربي" في مدريد.