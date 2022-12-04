وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج، الأحد، إلى البحرين، في أول زيارة رسمية إلى المملكة منذ إعلان العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2020.



وكان وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني في استقبال هرتزوج الذي قال في تغريدة: "اتفاقات أبراهام أثارت تعاونا إقليميا تاريخيا. أدعو المزيد من الدول في منطقتنا للانضمام إلى هذه الشراكة وتعزيز الشرق الأوسط"، بحسب شبكة "سكاي.نيوز.عربية" الإخبارية



وقبيل توجهه إلى البحرين صباح الأحد، قال هرتزوج في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "سأتداول مع الملك وولي العهد، رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بيننا، بالإضافة إلى القضايا السياسية والتحديات المشتركة، بما في ذلك أزمة المناخ العالمية".



وبحسب هرتزوج فإن "دائرة السلام والشراكة الآخذة في الاتساع مع جيراننا في الشرق الأوسط لها أهمية كبيرة، لا سيما في ظل تضعضع الاستقرار العالمي والإقليمي".