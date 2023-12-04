فريد زهران: فرصي في الفوز بالرئاسة مرهونة بنسب المشاركة

قال فريد زهران، المرشح الرئاسي، إن فرص فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، مرهونة بنسب المشاركة.

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأحد،، أنه كلما زادت نسبة المشاركة ازدادت فرصه في الفوز، معقبا: «لازم الناس تنزل وتشارك وتعبر عن رفضها للوضع الراهن، وبالتالي التصويت والمشاركة يمثلان رفضا لاستمرار الأوضاع القائمة».

وتابع: «بعض الناس مش مقتنعة بفكرة المشاركة بدرجات متفاوتة، بسبب الشكوك في إمكانية التغيير، وأنه لا جدوى من النزول والتصويت، لأسباب كثيرة منها أن فترة الانتخابات قصيرة للغاية، هذا إلى جانب بعض الأمور التي شابت فترة جمع التوكيلات الشعبية، كما أن الانتخابات تجرى في ظل وجود الآلاف من المحبوسين على ذمة قضايا رأي».

ولفت إلى أنه على الرغم من مرور اليوم الثالث والأخير مرحلة تصويت المصريين بالخارج، إلا أنه لا يمكن الجزم بنسب المشاركة إذا كانت مرتفعة أم دون ذلك، منوها بأن حملته لديه مندوبون في بعض الدول، إلى جانب غرفة عمليات تتابع بشكل مباشر مجريات التصويت.

وذكر أن حملته أصدرت بيانا تجاوبت مع الوطنية للانتخابات، حول بعض الملاحظات بوجود خروقات انتخابية في مرحلة تصويت المصريين بالخارج، وعقبت عليها بالقول: «إنها هذه الخروقات خارج عن الإرادة وسوف يجري العمل عليها».