وزير الاقتصاد الألماني متفائل إزاء التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة 2024

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إنه يرى تقدما في المفاوضات الصعبة بين الشركاء في الائتلاف الحاكم للبلاد بشأن الموازنة 2024.

وتابع هابيك، والذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني، لمحطة تلفزيون "إيه آر دي" مساء الأحد: "أنا متفائل للغاية بأننا نسير على الطريق الصحيح للتوصل إلى اتفاق".

وعند سؤاله بشأن ما إذا كان هذا يعني أنه غير متأكد من أن التحالف سيتوصل إلى اتفاق، قال هابيك: "لا أستطيع التحدث نيابة عن الجميع. لكنني أكرر أنني أعتقد أننا نحرز تقدما جيدا".

وأضاف هابيك "إنها عملية شاقة، ويمكن للمرء أن يرى ذلك، لكنها تحرز تقدما".

ويتعين على الائتلاف الحكومي في ألمانيا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وحزب الديمقراطيين الأحرار سد ثغرات بمليارات اليورو في الميزانية بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية الذي أبطل خطط إعادة تخصيص أموال كانت مرصودة في الميزانية لمكافحة جائحة كورونا لاستخدامها في حماية المناخ.

وتجري المفاوضات حاليا بين أحزاب الائتلاف الحاكم الثلاثة : المستشار الألماني أولاف شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) وهابيك من حزب الخضر ووزير المالية كريستيان ليندنر (الحزب الديمقراطي الحر).

ولم يتبق سوى أيام قليلة لتمرير موازنة 2024 عبر البرلمان الألماني، قبل نهاية العام البرلماني.