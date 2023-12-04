أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، عصر اليوم الاثنين، بتعرض مبنى ملاصق لمستشفى المعمداني من الجهة الشمالية الشرقية للقصف.

وكان مدير العمليات والطوارئ بقسم الخدمات الطبية بمستشفى المعمداني أحمد اللوح، قد أفاد باستهداف إسرائيل لمناطق قريبة من المستشفى المعمداني، مؤكدا عجزهم "عن تقديم أي خدمات إسعافية بشكل كامل".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قصف المستشفيات لإخراجها عن الخدمة.

في نفس السياق، ذكرت الشبكة الإخبارية أن مدرسة صلاح الدين التي تؤوي آلاف النازحين في غرب مدينة غزة تعرضت للقصف، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تواصل قصف حشود النازحين في منطقة الساحة بجباليا في مدينة غزة.

وكانت حركة حماس الفلسطينية قد قالت إن "مجازر الاحتلال الصهيوني في غزة وقصفه المباشر للمستشفيات، ما كان ليتم لولا الضوء الأخضر من إدارة بايدن".