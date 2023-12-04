أتوبيس المكتبة المتنقلة يزور الوحدة المحلية بقرية في مركز كفر الدوار

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بأهمية الثقافة والقراءة في تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الابتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء والشباب.

من جانبه أكد أحمد الهواش مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، أن مكتبة مصر العامة بدمنهور أجرت، اليوم الإثنين، وبالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، وبمشاركة أتوبيس المكتبة المتنقلة، بزيارة قرية بولين بمركز كفر الدوار، واستفاد من أنشطة الحملة 55 من أبناء القرية.

وأضاف الهواش، أن الزيارة تضمنت أنشطة متنوعة رسم على الوجه وورش تلوين، وأشغال يدوية وورش حكي، ومسابقات وتوزيع هدايا، بالإضافة للتوعية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.