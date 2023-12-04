قصف إسرائيلي غير مسبوق على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا ومكثفا وُصف بأنه غير مسبوق، على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام، أن جيش الاحتلال شكّل من خلال هذا القصف غير المسبوق، أحزمة نارية في مدينة خانيونس.

وفي أول ديسمبر الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت سبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما تقول أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة إن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 15 ألفا و899 شهيدا، مع وصول عدد الجرحى لـ42 ألفًا.