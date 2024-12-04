دافع المستشار الألماني أولاف شولتس عن تقديم دعم حكومي لبناء مصانع البطاريات، وذلك في ضوء الأزمة التي تمر بها شركة "نورث فولت" السويدية لصناعة البطاريات.

وخلال جلسة استجواب الحكومة في البرلمان اليوم الأربعاء، قال شولتس إنه من المؤسف للغاية أن خطط شركة "نورث فولت" لم تتطور حاليًا في أوروبا أو ألمانيا بالشكل المأمول.

وفيما يتعلق بالتنقل الكهربائي، أكد شولتس أهمية إنتاج المكونات الاستراتيجية لتطوير التنقل الكهربائي داخل أوروبا. وأضاف أن من الصواب لهذا السبب أن تدعم الحكومة الاتحادية بناء مصانع البطاريات، وأردف:" وسنستمر في ذلك"، مشيرا إلى أنه ليس هناك سبب للتخلي عن هذا الدعم.

وكانت "نورث فولت" المتعثرة ماليا قدمت طلبا إلى القضاء الأمريكي للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 حتى تتمكن من إعادة هيكلة ديونها. ومع ذلك، أكدت الشركة أن مصنع البطاريات الذي يجري بناؤه في مدينة هايده بولاية شلزفيج-هولشتاين الألمانية، لن يتأثر بهذه الإجراءات.

وكانت المشاكل المالية للشركة أثارت تكهنات بأن الأزمة قد تكون مكلفة بالنسبة للحكومة الاتحادية في برلين وولاية شلزفيج-هولشتاين، نظرًا لأن الشركة المنهارة حصلت على قرض بقيمة 600 مليون يورو من بنك التنمية الحكومي الألماني "كيه إف دبليو" حيث ضمنت الحكومة الاتحادية والولاية هذا القرض بواقع 50% لكل منهما