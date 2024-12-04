صحيفة إسرائيلية: الجيش طلب من ضباط وجنود خدموا بغزة الامتناع عن السفر

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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن تقديرات الجيش أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية قد تشجع على اعتقال ضباط وجنود شاركوا في حرب غزة.

وأشار الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الجيش طلب من ضباط وجنود خدموا في غزة الامتناع عن السفر خشية التحقيق معهم أو اعتقالهم، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

كما أوضحت أن "الجيش الإسرائيلي رصد نحو 30 شكوى وإجراءات قانونية ضد ضباط وجنود شاركوا في القتال بقطاع غزة".

وفي وقت سابق، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وقالت دائرة المحكمة إن مذكرات الاعتقال تُصنف على أنها "سرية"، لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات، ومع ذلك، قررت إصدار المعلومات الواردة في بيانها "لأن السلوك المماثل للسلوك الذي تناولته مذكرة الاعتقال يبدو أنه مستمر".

وأضافت أنها ترى أنه من مصلحة الضحايا وأسرهم أن يتم إعلامهم بوجود مذكرات الاعتقال.

واعتبرت المحكمة أن السلوك المزعوم لنتنياهو وجالانت يقع ضمن اختصاص المحكمة، مشيرة إلى أنها قررت بالفعل أن اختصاص المحكمة في هذا الوضع يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.