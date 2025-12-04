الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل اختتام دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية مراسم اختتام دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتعريف طلبة الجامعات بالجهود التي تبذلها الأكاديمية في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية في مختلف التخصصات.

ألقى الأستاذ الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، كلمة أشاد فيها بالتعاون المثمر بين الأكاديمية العسكرية المصرية وجامعة القاهرة، مؤكدًا الجهود المخلصة التي تبذلها الأكاديمية في تأهيل الدارسين وفق منهج علمي وتدريبي متميز لصقل مهاراتهم والارتقاء بمستوى وعيهم الوطني.

كما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، كلمة أكد فيها أن الأكاديمية تُسخر كافة جهودها لإعداد أجيال جديدة قادرة على أداء مهامهم الموكلة إليهم بكل تفانٍ وإخلاص في مختلف التخصصات.

واختتمت مراسم الاحتفال بتبادل الدروع وتكريم المتميزين في الدورة، فيما أعرب عدد من الحضور عن سعادتهم بهذه التجربة التي أسهمت في منح الطلبة معرفة واقعية بمنظومة التعليم بالأكاديمية العسكرية المصرية، والتي تتم وفق آليات علمية مرموقة في كافة المجالات.

حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.