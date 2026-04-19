إسراء عويس تتألق في أديس أبابا وتحقق أفضل أرقامها هذا العام

قدمت لاعبة المنتخب المصري لألعاب القوى إسراء عويس أداءً مميزًا، بعدما حققت أفضل رقم لها خلال العام الجاري، وذلك في أولى مشاركاتها الدولية، ضمن منافسات ملتقى أديس أبابا لألعاب القوى في الهواء الطلق.

وتمكنت عويس من حصد المركز الثاني بعد أن سجلت وثبة بلغت 6.61 متر، في إنجاز يعكس تطور مستواها الفني، ويمنحها دفعة قوية قبل مشاركاتها المقبلة، حيث تستعد للتوجه إلى ملتقى كيب كينو الذهبي في كينيا.

ويقود تدريب اللاعبة المدرب هشام علي حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، الذي يواصل العمل على تطوير مستويات لاعبي ولاعبات المنتخب.

ومن جانبه، أشاد حاتم فوده، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، بالإنجاز الذي حققته اللاعبة، مؤكدًا أن هذا الرقم يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة لأبطال مصر في ألعاب القوى.

وأشار فوده إلى أن الاتحاد يحرص على تقديم كل أشكال الدعم للاعبين في مختلف المحافل الدولية، من أجل رفع اسم مصر عاليًا، وتحقيق المزيد من الإنجازات والصعود إلى منصات التتويج العالمية.