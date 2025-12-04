بوتين: المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا مفيدة لكنها كانت أيضا عملا صعبا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن محادثاته التي استمرت خمس ساعات مع المبعوثين الأمريكيين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا كانت "ضرورية" و"مفيدة" ولكنها كانت أيضا "عملا صعبا" في ظل بعض المقترحات التي لم يقبلها الكرملين.

وتحدث بوتين لقناة إنديا توداي تي.في. قبل زيارته لنيودلهي اليوم الخميس، وبينما لم تبث المقابلة بأكملها بعد، اقتبست وكالتا الأنباء الروسية الرسمية تاس وريا نوفوستي بعض تصريحات بوتين.

وتأتي تصريحات الرئيس الروسي في الوقت الذي يلتقي فيه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بكبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف اليوم الخميس، في ميامي لإجراء مزيد من المحادثات، بحسب مسؤول أمريكي بارز اشترط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له التعليق علانية.

وتعد المحادثات العالية المخاطر جزءا من مساعي ترامب المتجددة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات.

وقال ترامب "انطباعتهما كانت قوية للغاية أنه يود إبرام اتفاق".

ونقلت وكالة تاس عن بوتين القول في المقابلة إنه في المحادثات بالكرملين، تحتم على الجانبين "الاطلاع على كل نقطة" من مقترح السلام الأمريكي "وهذا هو السبب في استغراق الأمر مدة طويلة للغاية".

وأضاف بوتين "كان هذا حوار ضروري وملموس".