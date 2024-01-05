الهلال الأحمر الفلسطيني: تسلمنا 5283 شاحنة مساعدات من معبر رفح البري منذ 21 أكتوبر

استلمت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 5283 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح منذ 21 أكتوبر الماضي، تحتوي على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.



وذكر بيان الهلال الأحمر الفلسطيني، أن إجمالي حصة الجمعية من الشاحنات بلغ 3503 شاحنات، فيما تم تسليم 1780 شاحنة لصالح الأونروا وجهات أخرى ذات العلاقة.



وتابع البيان: وتواصل طواقم الهلال استلام المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح بالتنسيق مع منظمة الأونروا، ويتم تسليم المساعدات لوزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات المعنية لتقوم بدورها بالتوزيع على المستفيدين، حيث سلم الهلال الأحمر الفلسطيني خلال الفترة المذكورة ما نسبته 65.7% من حصته من الشاحنات الغذائية والإغاثية لوزارة الشئون الاجتماعية وحوالي 20% للأونروا ومؤسسات اخرى، أما بالنسبة للمساعدات الطبية والأدوية فقد سلّمت الجمعية حوالي 61% من المساعدات الطبية لوزارة الصحة، و5.5% للأونروا، و25% لمستشفيات المجتمع المحلي والخاصة.