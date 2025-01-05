ألقى قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع شرطة السياحة والآثار القبض على 5 شركات ومكاتب سياحية "بدون ترخيص" بتهمة النصب على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام، شرطة السياحة والآثار" استيلاء "4 شركة، مكتب بدون ترخيص" على مبالغ مالية من مواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها تأشيرات سفر لرحلات دينية وسياحية، باركود لرحلات دينية، برامج لرحلات دينية، مجموعة من كروت الدعايا والإعلانات للشركات، دفاتر إيصالات استلام نقدية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات "حج، عمرة، برامج سياحية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على تلك الشركات وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.