صلاح يعادل هنري ويتقدم للمركز السابع في قائمة هدافي البريميرليج التاريخيين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عادل محمد صلاح، نجم ليفربول، أسطورة منتخب فرنسا وأرسنال السابق تيري هنري، وتقدم للمركز السابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وصل محمد صلاح بهدفه في شباك مانشستر يونايتد لـ 175 هدفا في الدوري الإنجليزي، ليعادل الغزال تيري هنري ويتقدم صلاح للمركز السابع في قائمة هدافي البريميرليج عبر تاريخه.

ويحتاج محمد صلاح لتسجيل هدفين للتقدم إلى المركز السادس، حيث سيتساوى مع فرانك لامبارد أسطورة تشيلسي بـ (177).

جدير بالذكر أن الهداف التاريخي للبريميرليج هو آلان شيرار برصيد 260 هدفا، يليه هاري كين برصيد 213 هدفا، ثم واين روني في المركز الثالث، بـ 208 هدفا، ويأتي أندي كول في المركز الرابع برصيد 187 هدفا، وفي المركز الخامس يأتي أجويرو برصيد 184 هدفا.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 18 هدفا بفارق هدفين عن هالاند الوصيف صاحب الـ 16 هدفا.