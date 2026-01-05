فاديفول ينفي تجنب حكومة ألمانيا توجيه انتقادات حادة لإجراءات ترامب في فنزويلا

رفض وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الانطباع القائل إن الحكومة الألمانية تتجنب توجيه انتقادات حادة لإجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فنزويلا، خشية إغضاب أهم شريك في مفاوضات أوكرانيا.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الليتواني كيستوتيس بودريس، قال فاديفول في العاصمة الليتوانية فيلنيوس اليوم الاثنين:" نحن لا نتحاشى أي جانب هنا، لكن عليّ أيضًا أن أشير إلى أنه يجب علينا النظر إلى الصورة الأكبر".

وعلى غرار ما قاله المستشار فريدريش ميرتس مساء أول أمس السبت، صرّح فاديفول صباحًا عبر إذاعة "دويتشلاندفونك" بشأن الإجراءات الأمريكية في فنزويلا قائلًا: " هناك بالفعل جوانب مختلفة يجب أخذها في الاعتبار، ولذلك فإن المستشار محق تماما. الأمر شديد التعقيد".

وقال فاديفول المنتمي إلى حزب ميرتس، المسيحي الديمقراطي إنه لوحظ في فنزويلا انخراط قوي لكل من الصين وروسيا، فضلًا عن تثبيت "نظام حكم جائر للرئيس المخلوع نيكولاس مادورو". ورأى فاديفول أنه "إذا أمكن حدوث تطور نحو انتخابات وتقرير المصير لشعب فنزويلا، فإن ذلك سيكون تطورًا إيجابيًا".

وفي الوقت نفسه شدد فاديفول قائلًا: "لكننا لا نتجاهل مسألة أن قضية القانون الدولي مطروحة هنا بطبيعة الحال دائمًا"، وأضاف أنه " سيكون من الضروري بالتأكيد إجراء مزيد من المحادثات حول هذه القضية".

وبشأن تصريح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، والرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، الذي وصف سيناريو اختطاف المستشار ميرتس في سياق اعتقال مادورو بأنه سيناريو واقعي، علّق فاديفول بسخرية قائلًا: "السيد ميدفيديف يقدّم بين الحين والآخر مساهمات مثيرة للاهتمام". وأضاف أن ذلك "منحنا الآن دافعا جديدا لفقرتنا المحببة: /هل ما زالت المعلومات المضللة الروسية بهذا القدر من الجنون؟/" مشيرًا إلى أن " من المحتمل أن أبحث هذا الامر مع فريقي".

وكان ميدفيديف قال لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" مساء أمس الأحد إن " اختطاف النازي الجديد ميرتس قد يكون منعطفًا بارزًا في هذه السلسلة الكرنفالية"، وأضاف أن مثل هذا السيناريو يحمل بالفعل طابعًا واقعيًا.

من جانبه، قال بودريس إن ليتوانيا لم تعترف منذ زمن طويل بمادورو رئيسًا شرعيًا لفنزويلا. وأكد أن الانتقال الديمقراطي يجب أن يتم وفقًا للقانون الدولي وبصورة منظمة وآمنة. ولم يعلّق مباشرة على تصرفات الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن إجراءات الحكومة الأمريكية في فنزويلا لا يمكن مقارنتها بحرب روسيا في أوكرانيا.