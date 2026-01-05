أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الثانية عشرة بمحافظة الجيزة (منشأة القناطر – أوسيم – الوراق)، الحصر العددي المبدئي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، حيث بلغ عدد المقيدين في الجداول الانتخابية مليونًا واثنين ألفًا و745 ناخبًا.

وأسفر الحصر عن تسجيل 36 ألفًا و280 صوتًا صحيحًا، مقابل 8 آلاف و997 صوتًا باطلًا.

وأظهرت النتائج تقدم كل من، علي سماح مرشح حزب مستقبل وطن، بحصوله على 54.254 صوتا، يليه مجدي الطويل مرشح حزب حماة الوطن بـ 52.131 صوت، ثم مرشح الشعب الجمهوري طارق الطويل، والذي حصل على 50.699 صوتا، وخسر كل من المرشحين المستقلين، محمد الديب والذي حصل على 36.353 صوتا، ومحمد عبود إذ حصل على 34.709 صوتا، وناصر مقلد إذ حصل على 30.550 صوتا.

وتشير هذه الأرقام إلى تقدم واضح لمرشحين الأحزاب الثلاثة المذكورين سلفًا، والجدير بالذكر أن المقعد الأول في الدائرة حسمه مرشح حزب الوفد، ياسر عرفة والذي حسم مقعده من الجولة الأولى.