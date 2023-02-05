توقعات ترجح إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في قبرص

أظهرت توقعات في أعقاب خروج الناخبين من مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في قبرص التي أجريت اليوم الأحد، أنه من المرجح إجراء جولة إعادة.

ومن المقرر أن يتم إجراء جولة إعادة بعد أسبوع، يوم 12 فبراير.

وأشارت توقعات شبكة "ار اي كيه" الحكومية، إلى أن وزير الخارجية السابق نيكوس كريستودوليديس، هو الذي سيفوز في الجولة الأولى، حيث من المتوقع أن يحصل على ما يترواح ما بين 30.5% و33.5% من أصوات الناخبين.

ويبدو أن المرشحين للفوز بالمركز الثاني بينهما تنافس كبير، حيث من المتوقع أن يحصل الدبلوماسي أندرياس مافروجيانيس، المدعوم من الحزب التقدمي للشعب العامل "ايه كيه إي إل" من التيار اليساري، وأفيروف نيوفيتو ممثل حزب التجمع الديمقراطي "ديزي" المحافظ على ما يتراوح بين 26.5% و29.5% من الأصوات.

وكانت توقعات محطات التلفزيون القبرصية الخاصة مشابهة، ومن المنتظر صدور مزيد من التوقعات خلال الساعات القادمة، على أن تعلن النتيجة النهائية مساء اليوم.