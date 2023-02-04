 البابا فرنسيس: يجب على المجتمعات ألا تنتهج سياسات تمييزية ضد المثليين - بوابة الشروق
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البابا فرنسيس: يجب على المجتمعات ألا تنتهج سياسات تمييزية ضد المثليين

د ب أ
نشر في: الأحد 5 فبراير 2023 - 10:40 م | آخر تحديث: الأحد 5 فبراير 2023 - 10:40 م

قال بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس إنه يجب على المجتمعات ألا تنتهج سياسات تمييزية ضد المثليين، مكررًا آراء سبق أن عبر عنها في الآونة الأخيرة.

وقال اليوم الأحد، لدى عودته من أفريقيا إنه "يجب ألا يتم اقصاءهم ونبذهم".

وجاءت تصريحاته ردا على سؤال في تجمع صحفي، حيث سُئل عن رأيه في حقيقة أنه لا يتم قبول المثليين والمثليات عادة من قبل المجتمع بل ومن أسرهم في الكونغو وجنوب السودان، اللتين زارهما لمدة ستة أيام في الفترة من الحادي والثلاثين وحتى اليوم الأحد.

وفي معرض رده، لم يتطرق البابا إلى السؤال تحديدا، حيث لم يقل سوى إن المثلية الجنسية لا ينبغي أن تكون جريمة يُعاقب عليها.

وسبق أن عبر فرنسيس عن وجهات نظر مماثلة في الآونة الأخيرة.


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