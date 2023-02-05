الجيش البولندي ينقل أنظمة صواريخ باتريوت إلى المطار العسكري بوارسو

نقل الجيش البولندي أنظمة صواريخ باتريوت الخاصة به، إلى المطار الواقع في ضاحية بيموفو بالعاصمة البولندية وارسو، والذي يستخدمه للأغراض العسكرية، حيث ستظل هذه الصواريخ هناك حتى إشعار آخر.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك، اليوم الأحد.

وأشار بلاشتشاك، بذلك إلى أن بولندا لديها بالفعل أنظمة باتريوت جاهزة للاستخدام بغض النظر عن الأنظمة الألمانية التي وصلت في الوقت الحالي.

وكتب الوزير البولندي، على تويتر، أن عملية النقل من المقر الحالي الواقع في منطقة سوشازيو غربي وارسو هي عنصر مهم في تدريب جنود لواء وارسو الثالث لصواريخ الدفاع الجوي.

من جانبها قالت بوابة "تي في بي.إنفو" الإخبارية القريبة من الحكومة البولندية في تعليق على تغريدة بلاشتشاك، إن بولندا تمتلك كتيبتي باتريوت اشترتهما من الولايات المتحدة، كما أن لديها كتيبة أخرى من شركاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) لحمايتها.

يذكر أن وحدات باتريوت الألمانية اتخذت مواقعها في بولندا بعد أن كانت كتيبتا باتريوت أمريكيتيان تمركزتا هناك في وقت سابق.

وكانت الوحدات الألمانية التي تمركزت في منطقة زاموسك القريبة من الحدود الأوكرانية أعلنت يوم الأربعاء الماضي "استعدادها الأولى للعمل".