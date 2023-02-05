إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في قبرص يوم 12 فبراير

تشهد الانتخابات الرئاسية في قبرص، إجراء جولة إعادة بعد فرز 80% من الأصوات في الجولة الأولى التي أجريت اليوم الأحد.

وأشارت توقعات شبكة "ار اي كيه" الحكومية، إلى أن وزير الخارجية السابق نيكوس كريستودوليديس فاز في الجولة الأولى، بحصوله على 32% من أصوات الناخبين.

ويواجه كريستودوليديس، في الجولة الثانية الدبلوماسي أندرياس مافروجيانيس المدعوم من الحزب التقدمي للشعب العامل "ايه كيه إي إل" من التيار اليساري، الذي حصل على 29% من الأصوات، وتفوق على أفيروف نيوفيتو ممثل حزب التجمع الديمقراطى "ديزى " المحافظ، الذي حصل حتى الآن على 26.3%.

ومن المتوقع الإعلان عن النتيجة الرسمية مساء اليوم.

ويحتاج المرشح إلى أغلبية مطلقة في الجولة الأولى من التصويت حتى يصبح رئيسا، ولكن إذا لم ينجح أحد في تحقيق ذلك، يتم إجراء جولة إعادة.

ومن المقرر أن يتم إجراء جولة الإعادة بعد أسبوع، يوم 12 فبراير.

ويتولى الرئيس، الذي ينتخب بشكل مباشر، تعيين وقيادة الحكومة في قبرص.

ولم يترشح الرئيس الحالي نيكوس أناستاسيادس، للانتخابات بعد ولايتين متتاليتين استمرت كل منهما خمسة أعوام.

وهناك 560 ألف ناخب مؤهل للتصويت في الانتخابات.

وجرى التصويت فقط في الجزء الجنوبي من الجزيرة.

وتم تقسيم قبرص منذ عام 1974 في أعقاب انقلاب يوناني وتدخل عسكري تركي.

وفشلت العديد من وساطات الأمم المتحدة للتغلب على هذا الانقسام.

ويشار إلى أن قبرص عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، لكن قوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي تطبق فقط في الشطر القبرصي اليوناني بالجنوب.