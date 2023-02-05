محافظ الإسماعيلية يطمئن على الأطفال المصابين إثر انقلاب سيارة نصف نقل بوصلة أبوسلطان

فور تلقي بلاغ بانقلاب سيارة نصف نقل بوصلة أبوسلطان بنطاق مركز ومدينة فايد، توجه محافظ الإسماعيلية، لمتابعة حالة الأطفال المصابين بحادث انقلاب السيارة والاطمئنان عليهم بمجمع الإسماعيلية الطبي، ومستشفى أبوخليفة للطوارئ.



حيث تابع "بشارة" حالة المصابين بمجمع الإسماعيلية الطبي، وبسؤاله عن الحالة الصحية ودرجات إصابة الأطفال الذين تم نقلهم للمجمع، أفاد وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، بأن فور نقل الحالات لمجمع الإسماعيلية الطبي تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وتوفير كل أوجه الرعاية الطبية لهم، حيث اُستُقبِلت ٢٣ حالة بمجمع الإسماعيلية الطبي بينهم حالة وفاة واحدة.



ثم توجه محافظ الإسماعيلية لمستشفى أبوخليفة للطوارئ للاطمئنان على بقية المصابين، وأفاد رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، بأنه تم استقبال ١٩ حالة إصابة تم التعامل الفوري معها، وجاري توفير كل أوجه الرعاية الطبية لهم.



وشدد "بشارة" على توفير كل سُبل الرعاية والاهتمام بالمصابين، وعدم خروجهم قبل الاطمئنان عليهم بشكل تام، وعدم تسليم أي طفل لذويه إلا بعد الاطلاع على المستندات الدالة على ذلك، مشددًا على تقديم كل أوجه الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية.



وأعرب "بشارة" عن حزنه الشديد لوقوع مثل هذا الحادث، واصفًا خروج الأطفال للعمل في هذا السن بالعمل الإجرامي، ومخالفًا لكل قوانين حماية الطفل.



ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بمتابعة الموقف بشكل دائم ومستمر من خلال كل الأجهزة المعنية، وموافاته بتقرير مفصل على مدار الساعة حتى خروج آخر طفل بعد تلقي العلاج اللازم.



وكان الحادث قد وقع في التاسعة من صباح اليوم الأحد، حيث تعرضت سيارة نصف نقل لحادث انقلاب نتيجة انفجار احد الإطارات بوصلة أبوسلطان بنطاق مركز ومدينة فايد، كانت تحمل ٤٢ طفلًا للعمل بأحد المزارع، وأسفر الحادث عن وفاة طفلة واحدة وتم نقلها لمجمع الإسماعيلية الطبي، وإصابة ٤١ حالة أخرى، بواقع ٢٢ حالة بمجمع الإسماعيلية الطبي، و١٩ حالة بمستشفى أبوخليفة للطوارئ.