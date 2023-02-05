موسكو: تصفية 400 جندي أوكراني وإسقاط مسيرتين والسيطرة على مواقع مهمة في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن التقدم والسيطرة على مواقع مهمة في محور دونيتسك وتصفية 400 جندي أوكراني وإسقاط مسيرتين واعتراض العديد من الصواريخ في مناطق متفرقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف -في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية- "إن قواتنا دمرت وحدات من الألوية الميكانيكية الأوكرانية 14 و92 في محور كوبيانسك ، وإيقاف أنشطة 6 مجموعات تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وتصفية ما يصل إلى 35 جنديا أوكرانيا وتدمير عتادهم العسكري وأسلحتهم".

وأضاف كوناشينكوف أنه على محور كراسني ليمانسك، تم استهداف وتدمير وحدات من الفرقة 25 المحمولة جوا و71 و95 من الألوية الهجومية واللواء السابع والعشرين للحرس الوطني وتم تدمير أكثر من 120 جنديا أوكرانيا.

وتابع أن قواتنا هزمت على محور دونيتسك ، وحدات الألوية الميكانيكية 110 و35 و36 التابعة للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء الدفاع الإقليمي 118، كما تم تصفية أكثر من 115 جنديا أوكرانيا، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر D-20 ومدافع هاوتزر D-30 في دونيتسك.

وعلى محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه، أوضح المتحدث بأنه تم تصفية أكثر من 130 جنديا أوكرانيا من اللواء الآلي 72 للقوات الأوكرانية في منطقة أوغليدار، واللواء 110 للدفاع الإقليمي في منطقة نوفودوروفكا بمنطقة زاباروجيه، وتم تدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Gvozdika وD-30 وD-20 في زاباروجيه ودونيتسك.

وأشار كوناشينكوف إلى أنه تم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية أوغلدار، وتدمير مدفع هاوتزر D-30 ومدفع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Akatsiya في كاشكاروفكا ودنيبروفسكي في خيرسون، بالإضافة إلى إسقاط مسيرتين أوكرانيتيتن في مناطق مستوطنات يغوروفكا في دونيتسك وأليوشكا في منطقة خيرسون، وإسقاط 11 صاروخا من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة Uragan و HIMARS في دونيتسك وزابوروجيه.