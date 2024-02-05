الخارجية الروسية تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب تصريحات غير مقبولة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنها بصدد استدعاء السفير الإسرائيلي لدى موسكو، سيمون هالبرين، إلى الوزارة بسبب «تصريحات غير مقبولة».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، جاء في تصريح الوزارة: «تبعًا للتصريحات العلنية غير المقبولة الصادرة عن السفير الإسرائيلي، والتي تشوه نهج السياسة الخارجية الروسية والحقائق التاريخية، سيتم استدعاء هالبرين، إلى وزارة الخارجية».

وأضافت الخارجية الروسية، أنه «من المثير للاستياء بشكل خاص، أن السفير الإسرائيلي يتحدث بطريقة غير محترمة عن الجهود التي تبذلها روسيا في اتصالاتها الرامية إلى المساعدة في حل مصير الرهائن».

وتابعت الوزارة، في بيانها، أن «الطروحات القائلة بأن المحرقة هي إبادة للشعب اليهودي فقط، تتعارض مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتأملات حول الحاجة إلى تغييرات، كما قال غالبرين، في تقويم الدولة لروسيا، تصل إلى حد التدخل في الشئون الداخلية».

ويأتي ذلك على خلفية، توجيه السفير الإسرائيلي لدى موسكو، سيمون هالبرين، انتقادات محددة لروسيا، بشأن المفاوضات المرتبطة بالمحتجزين الموجودين لدى حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.