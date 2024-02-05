ملك الأردن ورئيس الإمارات يحذران من تداعيات استمرار الحرب على غزة

دعا ملك الأردن عبد الله الثاني، ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، إلى ضرورة تكثيف العمل من أجل وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كافٍ ودائم.



وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني نقلته «بترا» إن العاهل الأردني والرئيس الإماراتي، أكدا خلال لقائهما في قصر بسمان في عمان، على ضرورة تكثيف العمل لوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للأهل في القطاع بشكل كاف ودائم.



وحذر الجانبان، من تداعيات استمرار الحرب على غزة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية.



وجدد الزعيمان التأكيد على الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، مشددين على أن السبيل الوحيد لإعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة هو من خلال إطلاق عملية سياسية للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.



من جانب آخر، أكد العاهل الأردني ضرورة استمرار المجتمع الدولي بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي، لا سيما في ظل الوضع الإنساني المأساوي في غزة.