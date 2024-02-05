وكيل الزنفلي يكشف كواليس انتقاله للأهلي

كشف محمد عبد الحميد، وكيل اللاعبين، عن كواليس صفقة انتقال محمود الزنفلي، حارس مرمى الأهلي، للفريق الأحمر.

وقال وكيل الزنفلي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "البنك الأهلي بيته، وعرض عليه دفع الشرط الجزائي في عقده لضمه، مع اقتراب رحيل أبو جبل، وهو ما حدث، لكن لم يتم تفعيل الاتفاق بسبب تراجع الأهلي عن ضم أبو جبل".

وأضاف: "الزنفلي عاد للداخلية مجددًا، وأكد أنه لن يرحل عن صفوف فريقه إلا للأهلي، هو صاحب أعلى إحصائيات في الدوري، ويمثل 90% من قوة فريقه، لذلك كان هناك قلقًا بشأن رحيله، والأيام ستثبت أنه إضافة كبيرة للأهلي".

وأوضح: "الأهلي تواصل معه وإدارة الداخلية منذ يومين، والعرض كان إعارة لنهاية الموسم، مقابل مليون ونصف، مع خيار الشراء مقابل 5 مليون جنيه، ومن المستحيل أن يطلب الأهلي لاعبًا ويرفض الانضمام إليه".

وأتم: "الزنفلي لا يقل عن أي حارس في مصر، وتعرض للظلم بعدم انضمامه لقائمة منتخب مصر مؤخرا، وسيكون حارس مصر الأول، وسيكتب اسمه في تاريخ الأهلي والكرة المصرية".