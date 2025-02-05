ماذا قالت الجهاد الإسلامي عن تصريحات ترامب بشأن تهجير سكان غزة؟

علقت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن الشعب يمتلك خيار المقاومة دائماً.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في تصريح صحفي، مساء أمس الثلاثاء، إنه "كان ينبغي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يمارس غطرسته ويضع شعبنا في قطاع غزة أمام خيار وحيد هو التهجير، أن يتذكر أن ١٥ شهراً من القصف المجنون بثمانين ألف طن من السلاح الأمريكي لم تفلح في تهجيره، فهل يتوهم أن تهجره تصريحات عنصرية مراوغة مغلفة بإنسانية زائفة؟!"، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وأكدت الحركة أن "شعبنا الفلسطيني يمتلك دوماً خيار المقاومة التي يمارسها منذ ما يزيد على قرن كامل من الزمن، من قبل ترامب ومن بعده".

وفي وقت سابق، دعا زعيم حزب "قوة يهودية" الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، أمس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاعتماد خطة فورية لتنفيذ مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

جاءت تصريحات بن غفير في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس"، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده ترامب مع نتنياهو قبيل لقائهما في البيت الأبيض، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وقال بن غفير : "الرئيس ترامب يتحدث عن أمور غاية في الأهمية: الحل الوحيد لغزة هو تشجيع هجرة سكانها"، على حد زعمه.

وكان ترامب قد أعلن عن عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة، وذلك بعد وقت قصير من اقتراحه إعادة توطين دائم لسكان القطاع في دول أخرى.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب مباحثات ثنائية جرت في البيت الأبيض، إن "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على غزة، وسنقوم بمهمة فيه أيضا".

وأضاف: "سنطلق خطة تنمية اقتصادية (في القطاع) تهدف إلى توفير عدد غير محدود من الوظائف والمساكن لسكان المنطقة"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.