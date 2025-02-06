 جدعون ساعر: إسرائيل تنسحب من مجلس حقوق الإنسان الأممي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جدعون ساعر: إسرائيل تنسحب من مجلس حقوق الإنسان الأممي

جدعون ساعر
جدعون ساعر
د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 فبراير 2025 - 11:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 فبراير 2025 - 11:42 م

أعلن وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر، اليوم الاربعاء، انسحاب إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي تحتل فيه مقعد مراقب وليس عضوا، بعد يوم واحد من إقدام الولايات المتحدة على نفس الخطوة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت (واي نت) اليوم عن ساعر قوله:" إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحد قام من الناحية التقليدية بحماية منتهكى حقوق انسان من خلال السماح لهم بالاختباء عن المراقبة، وبدلا من ذلك قام بالتقليل من شأن الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط ، إسرائيل".


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