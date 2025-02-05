أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يؤكد رفض دعوات التهجير: هنا ولدنا وسنبقى

جدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، تأكيد القيادة الفلسطينية موقفها الثابت بأن حل الدولتين، وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي، هو الضمان للأمن والاستقرار والسلام.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء، إن «القيادة الفلسطينية أكدت رفضها لكل دعوات التهجير للشعب الفلسطيني من أرض وطنه».

وأضاف: «هنا ولدنا وهنا عشنا وهنا سنبقى. ونثمن الموقف العربي الملتزم بهذه الثوابت».

القيادة الفلسطينية تؤكد على موقفها الثابت بأن حل الدولتين وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي هو الضمان للامن والاستقرار والسلام . وتؤكد رفضها لكل دعوات التهجير للشعب الفلسطيني من ارض وطنه . هنا ولدنا وهنا عشنا وهنا سنبقى.ونثمن الموقف العربي الملتزم بهذه الثوابت . — حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) February 5, 2025

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية، عن رفضهما الشديد لدعوات الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم.

وقال الرئيس الفلسطيني، رداً على الدعوات الأمريكية للتهجير: «إننا لن نسمح بالمساس بحقوق شعبنا التي ناضلنا من أجلها عقوداً طويلة وقدمنا التضحيات الجسام لإنجازها، وهذه الدعوات تمثل انتهاكا خطيراً للقانون الدولي، ولن يتحقق السلام والاستقرار في المنطقة، دون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، على أساس حل الدولتين».

وأضاف أن «الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن أرضه وحقوقه ومقدساته»، مؤكدًا أن «قطاع غزة هو جزء أصيل من أرض دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية، والقدس الشرقية المحتلة، منذ عام 1967».

وأكد أن الحقوق الفلسطينية المشروعة غير قابلة للتفاوض، لافتًا إلى أن «منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني المؤتمنة على ثوابته، وهي صاحبة القرار الفلسطيني المستقل، ولا يحق لأحد اتخاذ قرارات بشأن مستقبل الشعب الفلسطيني نيابة عنها».

وجدد تقديره للمواقف العربية الثابتة والراسخة ضد التهجير والضم، والتمسك بتجسيد الدولة الفلسطينية كمتطلب أساس لتحقيق السلام في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مثمناً في هذا الإطار، مواقف كل من الأشقاء في مصر والأردن الرافضة للتهجير والمساس بالحقوق الفلسطينية المشروعة.