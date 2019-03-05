إطلاق خط جوي مباشر بين شمالي الصين وناجويا باليابان

أطلقت شركة "تيانجين" الصينية للخطوط الجوية خط جوي مباشر يربط بين بلدية "تيانجين" شمالي الصين ومدينة "ناجويا" اليابانية؛ وذلك اعتبارا من 31 مارس الجاري.

وذكرت الشركة - في بيان اليوم الثلاثاء- أنه سيتم تشغيل الخط باستخدام طائرة من طراز إيرباص "إيه 320"..موضحة أن الخط الجديد سيسهم في رفع إجمالي عدد الرحلات الجوية إلى اليابان - والتي تديرها شركة تيانجين للخطوط الجوية- إلى 48 رحلة كل أسبوع، حيث تربط تيانجين مع مدن ناجويا، وطوكيو، وأوساكا، وسابورو.

يشار إلى أن أكثر من 8 ملايين سائح صيني زاروا اليابان عام 2018، بزيادة 9ر13% على أساس سنوي.

سما

أ ش أ

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