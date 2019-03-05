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إطلاق خط جوي مباشر بين شمالي الصين وناجويا باليابان

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 5 مارس 2019 - 2:34 م | آخر تحديث : الثلاثاء 5 مارس 2019 - 2:34 م

أطلقت شركة "تيانجين" الصينية للخطوط الجوية خط جوي مباشر يربط بين بلدية "تيانجين" شمالي الصين ومدينة "ناجويا" اليابانية؛ وذلك اعتبارا من 31 مارس الجاري.

وذكرت الشركة - في بيان اليوم الثلاثاء- أنه سيتم تشغيل الخط باستخدام طائرة من طراز إيرباص "إيه 320"..موضحة أن الخط الجديد سيسهم في رفع إجمالي عدد الرحلات الجوية إلى اليابان - والتي تديرها شركة تيانجين للخطوط الجوية- إلى 48 رحلة كل أسبوع، حيث تربط تيانجين مع مدن ناجويا، وطوكيو، وأوساكا، وسابورو.

يشار إلى أن أكثر من 8 ملايين سائح صيني زاروا اليابان عام 2018، بزيادة 9ر13% على أساس سنوي.

سما
أ ش أ
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