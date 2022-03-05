ضبط 28 كيلو مخدرات و12 ألف قرص مخدر بمحيط المدارس والجامعات

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية 28 كيلو مخدرات و12 ألف قرص مخدر خلال حملة بمحيط المدارس والجامعات.

وشنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى، الأمن العام)، والإدارة العامة لتدريب الكلاب البوليسية بأكاديمية الشرطة، حملة أمنية مُكبرة على مدار 3 أيام استهدفت محيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 55 قضية متنوعة، بعدد متهمين 64 متهماً، وبحوزتهم ( 16 كيلو لمخدر البانجو، 9 كيلوات لمخدر الحشيش، و2 كيلو لمخدر الهيروين، و340 جراما لمخدر الآيس "الشابو"، 320 جراما لمخدر الأستروكس، و12 ألف قرص مؤثر ومخدر) .

كما تم ضبط (مبالغ مالية، فرد خرطوش، طلقات نارية مختلفة الأعيرة، و63 هاتفا محمولا، و3 سيارات، و5 دراجات نارية، و14 قطعة سلاح أبيض، و7 موزاين). بحوزة المتهمين المضبوطين ، وتنفيذ 23 حكما قضائيا متنوعا.

ولاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.