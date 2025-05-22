وزيرة إسرائيلية: تعريض حياتنا للخطر يرتبط على نحو مباشر بتصريحات جولان وأولمرت

قالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف، إن "الهجوم المميت" الذي وقع في واشنطن، مرتبط بتصريحات رئيس الحزب الديمقراطي الإسرائيلي يائير جولان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، وأمثالهما، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن ريجيف القول: "هذا هو تأثير جولان وأولمرت... يرتبط تعريض حياتنا للخطر ارتباطا مباشرا بالتصريحات الوهمية والكاذبة التي أطلقها يائير جولان وأولمرت وآخرون".

وأضافت: "يقاتل جنودنا ببسالة من أجل دولة إسرائيل، ضد إرهابيين متوحشين ومدفوعين بالكراهية، وينضم إليهم متطرفون من اليسار الوهمي ممن نسوا الفظائع التي ارتكبتها حماس في السابع من أكتوبر".

وقُتل موظفان في السفارة الإسرائيلية مساء أمس الأربعاء، بالقرب من المتحف اليهودي في العاصمة الأمريكية، وتم القبض على المشتبه به في ارتكاب الجريمة. وقالت الشرطة إنه ردد شعارات مؤيدة للفلسطينيين بعد اعتقاله.

ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بالتحقيق في القضية باعتبارها جريمة كراهية محتملة.

وكان جولان السياسي المعارض اليساري، اتهم بلاده أمس الأول الثلاثاء، بـ "قتل الأطفال كهواية"، في مقابلة أجراها مع إذاعة "كان بيت" الإسرائيلية. وقال إن "إسرائيل في طريقها لأن تصير دولة منبوذة بين الأمم، كما كانت جنوب أفريقيا من قبل - إذا لم تعد إلى التصرف كدولة عاقلة. والدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تضع أهدافا لتهجير السكان".

وأضاف جولان أن "هذه الحكومة تعج بالأشخاص المنتقمين، الذين يفتقرون إلى الأخلاق والقدرة على إدارة البلاد في حالات الطوارئ".