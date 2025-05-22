وزير الخارجية يلتقي مع المفوض الأوروبي للصحة

التقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع، أوليفر فارهيلي" المفوض الأوروبي للصحة يوم الخميس، فى بروكسل.

وأكد الوزير عبد العاطى على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى في المحاور المختلفة الذى تضمنها الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مشيراً إلى التطلع إلى تقديم مزيد من التسهيلات لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة المنتجات الزراعية، وكذا النظر في زيادة الحصص المحددة للمنتجات الزراعية المصرية وفقا لاتفاقية الشراكة المصرية- الأوروبية، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين الجانبين.

كما أشار وزير الخارجية إلى الاهتمام بالحصول على الدعم الفني اللازم في مجال المنتجات الزراعية والغذائية، والاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال الصحة والصناعات الدوائية، من خلال إطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز سلاسل توريد الدواء، ونقل التكنولوجيا، وإطلاق الشراكات في التصنيع الدوائي المحلي في مصر، فضلا عن تدشين برامج للتعاون الفني، بما يسهم في توسع الصادرات المصرية إلى أوروبا وتطوير تنافسية المنتجات الدوائية المصرية في الأسواق الأوروبية.



