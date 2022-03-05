إعلام محلي: القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على بلدة شمالي كييف

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استعادت القوات الأوكرانية، السيطرة على بلدة شمال العاصمة كييف، حسبما نقلت وكالة الأخبار المحلية.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنها أسقطت 9166 جنديا روسيا بين قتيل وجريح.

ونقلت وسائل إعلام عن الدفاع الأوكرانية، قولها إنها أسقطت 70 طائرة ومروحية ودمرت 25 دبابة و1471 آلية.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، دون أن تتمكن موسكو حتى الآن من السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

فيما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت يوم الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا.