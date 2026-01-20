أثينا تستضيف الجولة الخامسة من الحوار السياسي بين تركيا واليونان

استضافت العاصمة اليونانية أثينا، الثلاثاء، الجولة الخامسة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، برئاسة نائب وزير الخارجية التركي السفير محمد كمال بوزاي ونائبة وزير الخارجية اليونانية السفيرة ألكسندرا بابادوبولو على رأس وفدي البلدين.

وذكر بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية أن الجولة الخامسة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان عُقدت في أثينا برئاسة بوزاي ونظيرته اليونانية بابادوبولو.

وأضاف البيان أنه في إطار الاجتماع، جرى التشاور بشأن مختلف جوانب العلاقات الثنائية، كما تمت مراجعة التطورات التي شهدتها العلاقات منذ الاجتماع السابق للحوار السياسي الذي عُقد في أنقرة في يونيو 2025.

كما تناول الاجتماع التحضيرات المتعلقة بعقد الاجتماع السادس المرتقب لمجلس التعاون رفيع المستوى، المقرر تنظيمه في تركيا خلال الفترة المقبلة، حيث أكد الطرفان التزامهما المشترك بتطوير التعاون على الصعيدين الثنائي والدولي.

وشهد الاجتماع أيضا تبادلًا لوجهات النظر حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

- الآليات الثنائية بين تركيا واليونان

وبهدف معالجة التطورات في العلاقات التركية-اليونانية عبر الحوار بدأت عام 1999 تطوير عدد من الآليات، من بينها مجلس التعاون رفيع المستوى، والحوار السياسي، والمشاورات الاستكشافية، ومبادرة الأجندة الإيجابية/خطة العمل المشتركة، وتدابير بناء الثقة.

وفي 7 ديسمبر 2023، وقعت تركيا واليونان "إعلان أثينا بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار"، خلال زيارة قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أثينا.

وجاء في الإعلان "تركيا واليونان تقرران إجراء مشاورات مستمرة وبناءة حول الحوار السياسي وجدول الأعمال الإيجابي وإجراءات بناء الثقة".



