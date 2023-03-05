أوقاف كفر الشيخ: تنظيف وتطهير 5 آلاف مسجد اليوم استعدادا لرمضان

نظمت مديرية أوقاف كفر الشيخ، الحملة الثانية لتنظيف المساجد، اليوم الأحد، ضمن الحملة المكبرة التي أطلقتها وزارة الأوقاف، استعدادا لشهر رمضان المبارك، وتفقد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الاوقاف، أعمال التطهير والتعقيم والنظافة بمسجد سيدي طلحة التلمساني بمدينة كفر الشيخ (إدارة غرب كفر الشيخ).

شارك في الحملة، الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، وقيادات مديرية الأوقاف بالمحافظة، وجهزت المديرية كميات كبيرة من المطهرات، وبخاخات لرش المواد المطهرة، ومكانس كهربائية، لكنس المساجد.



وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن الحملة الثانية انطلقت اليوم، لتنظيف وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة، وأن هناك تعليمات مشددة بتنفيذ توجيهات وزير الأوقاف الخاصة بأعمال التطهير، مؤكدا تكليف مديري الإدارات والمفتشين للمرور على المساجد والإشراف على أعمال التطهير.

وأضاف يونس، أن المحافظة تضم 5 آلاف مسجد، و16 إدارة أوقاف، وتم التوجيه بتطهير وتعقيم كل مساجد المحافظة، لتهيئتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، موضحا أن الحملة تستمر حتى نهاية شهر رمضان.

وأكد أن الحملة تتضمن النظافة الدورية للمسجد، ونظافة أسطح المساجد، ورفع أي كهن بها أو ملحقاتها إلى مخازن المديريات، ونزول جميع القيادات بالمديرية والإدارات، لمتابعة العمل، وتكليف جميع المفتشين على الإدارات الـ16 بإعطاء أولوية بالغة لهذا الأمر، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة على المقصرين سواء في العمل أم الإشراف والمتابعة، وستتكرر هذه الحملات تباعًا حتى نهاية شهر رمضان المبارك، تنفيذا لتعليمات الوزارة.



وقال وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه عقد اجتماعا مع مديري الإدارات الـ16، وجرى إخطارهم بآليات تنفيذ الحملة والتي تستمر حتى نهاية الشهر الفضيل، تحت الإشراف والمتابعة المباشرة لرئيس القطاع الديني ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة ومديري المديريات والإدارات كل فيما يخصه.