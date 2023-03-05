نتنياهو: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد تهديدات إيران

أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم نووي محتمل من جانب إيران.



كان نتنياهو يرد على تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، بعدما توصلت الوكالة وإيران لاتفاق يوم أمس السبت بشأن عمليات تفتيش منشآت نووية إيرانية.



وقال نتنياهو، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في القدس اليوم الأحد: "مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل جروسي قال فقط في طهران إن أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية يتعارض مع القانون.. يتعارض مع أي قانون؟".



وأشار إلى أن إيران دعت صراحة إلى تدمير إسرائيل، وقال إنه تم بوضوح السماح لإسرائيل بالدفاع عن نفسها.



وقال نتنياهو: "أقول ذلك لأن ما من شيء سيمنعنا من الدفاع عن بلادنا، ومنع أعدائنا من القضاء على الدولة اليهودية".



وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية يوم أمس السبت أنه سيتم السماح لخبراء من الوكالة التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش أوثق لمنشآت إيران النووية.



وقال جروسي إن كاميرات الوكالة ستتم إعادتها للعمل مرة أخرى، بعدما تم إزالتها هي ومعدات مراقبة أخرى العام الماضي.



ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووي يقيد تخصيب اليورانيوم، قامت إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء بلغت 60%، ما يثير مخاوف دولية من أنها تقترب من أن تستطيع إنتاج سلاح نووي.



وإسرائيل مقتنعة بأن إيران تعمل على تطوير سلاح نووي وترى وجودها مهددا. ويقول قادة إسرائيليون مرارا وتكرارا إنهم لن يسمحوا لإيران بأن تصبح قوة نووية ويرفضون استبعاد شن ضربة وقائية.