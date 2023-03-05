 مرموش يسجل في تعادل فولفسبورج مع فرانكفورت بالدوري الألماني - بوابة الشروق
الأحد 5 مارس 2023 10:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

مرموش يسجل في تعادل فولفسبورج مع فرانكفورت بالدوري الألماني

محمد ثابت
نشر في: الأحد 5 مارس 2023 - 10:01 م | آخر تحديث: الأحد 5 مارس 2023 - 10:01 م

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مواجهة فولفسبورج مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الألماني.

بادر فولفسبورج بالتسجيل مبكرا بواسطة نجمه المصري عمر مرموش في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتعادل الفرنسي راندال كولو مواني لمصلحة فرانكفورت في الدقيقة 22.

أضاف إيفان نديكا الهدف الثاني لفرانكفورت في الدقيقة 26، غير أن يانيك جيرهاردت سجل هدف التعادل لفولفسبورج في الدقيقة 43، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

ارتفع رصيد فرانكفورت إلى 39 نقطة في المركز السادس، بفارق 5 نقاط أمام فولفسبورج، صاحب المركز الثامن.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك