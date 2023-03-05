مرموش يسجل في تعادل فولفسبورج مع فرانكفورت بالدوري الألماني

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حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مواجهة فولفسبورج مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الألماني.

بادر فولفسبورج بالتسجيل مبكرا بواسطة نجمه المصري عمر مرموش في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتعادل الفرنسي راندال كولو مواني لمصلحة فرانكفورت في الدقيقة 22.

أضاف إيفان نديكا الهدف الثاني لفرانكفورت في الدقيقة 26، غير أن يانيك جيرهاردت سجل هدف التعادل لفولفسبورج في الدقيقة 43، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

ارتفع رصيد فرانكفورت إلى 39 نقطة في المركز السادس، بفارق 5 نقاط أمام فولفسبورج، صاحب المركز الثامن.