السعودية: القبض على دبلوماسيين ومقيمين واثنين من منسوبي الداخلية تورطوا بالفساد

صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف اثنين من منسوبي وزارة الداخلية؛ لقيامهم بإجبار أحد المقيمين على توقيع التزام مالي بمبلغ بمبلغ 23 مليون ريال (الدولار يساوي 75ر3 ريال) لصالح مستثمر أجنبي "تم إيقافه" مقابل حصولهم على مبلغ 60 ألف ريال من المستثمر، إضافة الى القبض على دبلوماسيين في سفارة الرياض ببنجلادش وعدد من المقيمين .

وقال المصدر مساء يوم السبت إنه بالتعاون مع وزارة الداخلية ألقي القبض على المتورطين في القضية وهم : الرقيب بأمن المحاكم بشرطة منطقة الرياض متعب سعد آل غنوم، والعريف بقوات المهمات والواجبات الخاصة بالرياض حاتم مستور سعد بن طيب، والمستثمر صالح محمد صالح الشلعوط (فلسطيني الجنسية)" ، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وقال البيان "على ضوء ما ظهر للهيئة من نتائج التحقيقات والبحث والتحري تم القبض على 7 مقيمين وزائر جميعهم من بنجلاديش من بينهم مالك لمكتب استقدام بموطنه وذلك "لمتاجرتهم بالتأشيرات وتهريب الأموال الناتجة عن ذلك لخارج المملكة".

وأوضح البيان "من خلال التحقيقات أقرُّوا بمزاولتهم نشاط المتاجرة بالتأشيرات بتواطؤ من منسوبي سفارة المملكة في بنجلاديش، وبتفتيش مقرات سكنهم عثر على مبلغ عشرين مليون ومئة وثمانين ألف ريال نقداً ومشغولات وسبائك ذهب ومركبات فاخرة تبين أنها متحصلات بيع تأشيرات عمل بالمملكة".

وتابع البيان أنه "على ضوء ما تكشف من نتائج التحقيقات والبحث والتحري تم القبض على كل من" رئيس القسم القنصلي بسفارة المملكة ببنجلاديش ونائب السفير"سابقا"/ عبد الله فلاح مضحي الشمري، إضافة إلى" نائب رئيس القسم القنصلي بسفارة الرياض ببنجلاديش/ خالد ناصر عايض القحطاني، وذلك لتواطؤهم مع الوافدين المشار إليهم أعلاه وثبوت حصولهم خلال فترة عملهم بالسفارة على مبلغ 54 مليون ريال على دفعات مقابل إنجاز إصدار تأشيرات عمل بالمملكة وإقرارهم باستلام جزء من تلك المبالغ داخل المملكة بواسطة المقيمين المقبوض عليهم واستثمار المتبقي منها خارج المملكة.