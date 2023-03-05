جنايات الزقازيق: المؤبد للمتهمين باختلاس 878 ألف جنيه من أموال فواتير الإنارة المنزلية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب، اليوم الأحد، حكمها في القضية رقم 18749 جنايات قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2021، بمعاقبة رئيس قسم تحصيل ومحصل في هندسة كهرباء شرق الزقازيق، بالسجن المؤبد ورد المبلغ المختلس؛ لاتهامهم باختلاس مبلغ مالي من جهة عملهم.

وكانت النيابة العامة، قررت إحالة المتهمين: "س. إ. ح. إ"، 42 سنة، رئيس قسم التحصيل بهندسة كهرباء شرق الزقازيق، مقيم بمركز منيا القمح، و"م. ن. م .م"، 48 سنة، محصل بقطاع شبكات وسط الشرقية، مقيم في مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، هاربين، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بأنهما في غضون شهري يونيو ويوليو من عام 2021، وبدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، قد اختلسا مبلغًا من المال من جهة عملهما.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم الأول وبصفته موظفًا عامًا ومن مأموري التحصيل (رئيس قسم التحصيل بهندسة كهرباء شرق الزقازيق التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء)، اختلس أموالًا بلغ مقدارها 420 ألفا و375 جنيهًا قيمة فواتير الإنارة المنزلية، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته بأن حصلها من المشتركين ولم يوردها لجهة عمله، واختلسها لنفسه.

وتبين أن المتهم الثاني، وبصفته موظفًا عامًا ومن مأموري التحصيل (محصل بهندسة كهرباء شرق الزقازيق التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء)، اختلس أموالًا بلغ مقدارها 457 ألفا و985 جنيهًا قيمة فواتير الإنارة المنزلية، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن حصلها من المشتركين، ولم يوردها لجهة عمله، واختلسها لنفسه.

وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي اختلسها المتهمون 878 ألفا و360 جنيهًا.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.