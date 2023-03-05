 السعودية تدعم ترشح الأمريكي من أصول هندية بانجا لقيادة البنك الدولي - بوابة الشروق
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السعودية تدعم ترشح الأمريكي من أصول هندية بانجا لقيادة البنك الدولي


نشر في: الأحد 5 مارس 2023 - 9:04 ص | آخر تحديث: الأحد 5 مارس 2023 - 9:04 ص

أعلنت السعودية اليوم الأحد دعمها ترشيح الأمريكي من أصول هندية أجاي بانجا لقيادة مجموعة البنك الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، التقى أجاي بانجا، المرشح لمنصب رئيس مجموعة البنك الدولي، في الرياض، حيث ناقشا رؤية وأولويات مجموعة البنك الدولي خلال الفترة القادمة".

واستعرض بانجا مع الجدعان رؤيته للمضي قدما في تحقيق الأهداف التنموية للمجموعة،حيث أشار وزير المالية السعودي "إلى أن المملكة تدعم ترشيح بانجا لهذا المنصب".

ويشغل بانجا،63 عاما، حاليا منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأسهم الخاصة جنرال أتلانتيك وكان سابقا الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد الرئيسية للمدفوعات الامريكية لمدة 12 عاما قبل أن يتقاعد في ديسمبر 2021.

وتنتهي الترشيحات في نهاية مارس، وبافتراض عدم حدوث مفاجآت، سيبدأ بانجا ولايته في مايو) المقبل.


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