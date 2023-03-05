مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء العراقي في القاهرة

جرت، صباح اليوم الأحد، في مطار القاهرة الدولي، مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي يزور القاهرة، في زيارة رسمية تستغرق عدة ساعات.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، صباح الأحد، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رأس مستقبلي نظيره العراقي، وشهدت المراسم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، واستعراض حرس الشرف.

وسيجري السوداني خلال الزيارة، مباحثات رسمية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين، تتناول عددًا من الملفات المشتركة بين الجانبين.